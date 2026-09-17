Der Conti Scandinavia HS3 ist jetzt auch in 60er-Serie erhältlich

Continental erweitert sein Winterreifenportfolio der Baureihe Conti Scandinavia um einen HS3-Lenkachsreifen in der Dimension 315/60 R 22,5. Eingeführt hatte der Hersteller die Reihe der dritten Generation bereits 2021 in den Dimensionen 295/80 R22,5, 315/80 R22,5, 315/70 R22,5, 385/65 R22,5 und 385/55 R22,5; nun folgt der Lenkachsreifen der 60er-Serie. Die zusätzliche Dimension erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Conti-Scandinavia-Portfolios und soll Flottenbetreibern „eine noch flexiblere Anpassung an individuelle Einsatzprofile und Anforderungen“ ermöglichen. Die Reifenfamilie sei speziell „für anspruchsvolle Winterbedingungen“ entwickelt worden und biete „zuverlässige Traktion auf schnee-, eis- und regennassen Straßen“, betont dazu der Hersteller. Gleichzeitig unterstützt sie eine hohe Laufleistung und eine wirtschaftliche Transportleistung. Zu der Scandinavia-Baureihe gehören außerdem noch die Profile HD3 und HT3 für die Antriebs- bzw. die Anhängerachsen.