Hankook wird offizieller Reifenlieferant der Rallyemeisterschaft in Belgien

In den kommenden drei Saisons wird Hankook offizieller Reifenlieferant für die Klassen RC2, RC3 und RC4 in der Kroon-Oil Belgian Rally Championship (BRC). Aktuell ist Hankook bereits exklusiver Lieferant der FIA World Rally Championship (WRC) sowie mehrerer nationaler und internationaler Meisterschaften und stellt dort die Qualität und Performance seiner Rennreifen unter Beweis. „Die BRC zählt zu den stärksten nationalen Rallye-Meisterschaften Europas und bietet eine hervorragende Bühne, um die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Asphalt-Rennreifen zu präsentieren“, betont dazu Manfred Sandbichler, Senior Director Hankook Motorsport.