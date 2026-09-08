Continental rüstet neuen Kompakt-SUV Audi Q3 ab Werk mit Reifen aus

Continental ist Erstausrüster des neuen Audi Q3. Wie der Reifenhersteller mitteilt, habe er eine entsprechende Freigabe für den Sommerreifen EcoContact 6 Q in 18, 19 und 20 Zoll. Zusätzlich empfiehlt der Hersteller den Ganzjahresreifen ProContact TX10, dies allerdings nur für den nordamerikanischen Markt, sowie den Winterreifen WinterContact TS 870 P, heißt es dazu aus Hannover vonseiten des Reifenherstellers.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen