https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Continental-ist-Erstausruester-fuer-den-neuen-Audi-Q3-und-liefert-dazu-die-Modelle-Eco-Contact-6-Q-sowie-TS-870-P-ans-Band-des-Automobilherstellers.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-08 09:43:342026-09-08 09:44:09Continental rüstet neuen Kompakt-SUV Audi Q3 ab Werk mit Reifen aus
Continental rüstet neuen Kompakt-SUV Audi Q3 ab Werk mit Reifen aus
Continental ist Erstausrüster des neuen Audi Q3. Wie der Reifenhersteller mitteilt, habe er eine entsprechende Freigabe für den Sommerreifen EcoContact 6 Q in 18, 19 und 20 Zoll. Zusätzlich empfiehlt der Hersteller den Ganzjahresreifen ProContact TX10, dies allerdings nur für den nordamerikanischen Markt, sowie den Winterreifen WinterContact TS 870 P, heißt es dazu aus Hannover vonseiten des Reifenherstellers.
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