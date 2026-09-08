Continental rüstet neuen Kompakt-SUV Audi Q3 ab Werk mit Reifen aus

Continental ist Erstausrüster für den neuen Audi Q3 des Modelljahres 2027 und liefert dazu die Modelle Eco Contact 6 Q (links) sowie TS 870 P ans Band des Ingolstädter Automobilherstellers (Bilder: Continental)

Continental ist Erstausrüster des neuen Audi Q3. Wie der Reifenhersteller mitteilt, habe er eine entsprechende Freigabe für den Sommerreifen EcoContact 6 Q in 18, 19 und 20 Zoll. Zusätzlich empfiehlt der Hersteller den Ganzjahresreifen ProContact TX10, dies allerdings nur für den nordamerikanischen Markt, sowie den Winterreifen WinterContact TS 870 P, heißt es dazu aus Hannover vonseiten des Reifenherstellers.

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