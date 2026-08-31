Auch Marion Bader-Geyer nimmt Abschied von Alcar Wheels

Ist gerade erst Hieronymus Tupay bei Alcar Wheels ausgeschieden und sind seine bisherigen Aufgaben als Head of Corporate Communications von der seit Juli in Diensten des Räderherstellers stehenden Brigitte Galley übernommen worden, hat ihre Vorgängerin als Head of Marketing Marion Bader-Geyer nach beinahe 15-jähriger Tätigkeit für den Anbieter mit Hauptsitz im österreichischen Hirtenberg ebenfalls das Unternehmen verlassen. Eigenen Worten zufolge möchte sie ein neues Kapitel aufschlagen und das, was sie seit ihrem Eintritt bei Alcar im Herbst 2011 gelernt habe, der Natur, zukünftigen Generationen und einer Arbeit mit sinnvollem Zweck zurückgeben. „Ich nutze meine Erfahrung und Expertise, um echte Wirkung zu erzielen“, sagt sie. Trotz Traurigkeit, nach 15 Jahren Abschied von dem Räderhersteller zu nehmen, gebe es – wie Bader-Geyer ergänzt – „auch eine große Neugier und Vorfreude auf das, was noch kommt“. Ohne weiter in Details zu gehen, fügt sie noch hinzu, sich auf eine neue Richtung zu freuen und „vor allem auf eine Arbeit, die sich tief bedeutungsvoll anfühlt“.