https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Auf-der-kommenden-IAA-Transportation-will-TireCheck-eine-neue-Generation-von-TPMS-Komponenten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-31 17:31:402026-08-31 17:31:40TireCheck zeigt neue RDKS-Komponenten zur nahtlosen Systemintegration
TireCheck zeigt neue RDKS-Komponenten zur nahtlosen Systemintegration
Während das Thema Nutzfahrzeug-RDKS längst zum Alltag im Reifenfachhandel zählt und die bloße Sensormontage Tagesgeschäft ist, rücken die nahtlose Systemintegration und die Automatisierung von Wartungsprozessen mehr und mehr in den Fokus. Denn: der Radwechsel und die RDKS-Wartung, speziell bei komplexen Trailergespannen, „stellen Werkstätten vor enorme Herausforderungen“, wie man dazu bei TireCheck weiß. Der Anbieter von Reifenmanagement- und RDK-Systemen mit Sitz im baden-württembergischen Herbrechtingen will folglich auf der kommenden IAA Transportation „neue Generation von TPMS-Komponenten“ vorstellen, die Reifen und Sensoren so digitalisieren, „dass sich das System nach der Montage im Alltag selbstständig konfiguriert“.
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