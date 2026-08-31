TireCheck zeigt neue RDKS-Komponenten zur nahtlosen Systemintegration

Während das Thema Nutzfahrzeug-RDKS längst zum Alltag im Reifenfachhandel zählt und die bloße Sensormontage Tagesgeschäft ist, rücken die nahtlose Systemintegration und die Automatisierung von Wartungsprozessen mehr und mehr in den Fokus. Denn: der Radwechsel und die RDKS-Wartung, speziell bei komplexen Trailergespannen, „stellen Werkstätten vor enorme Herausforderungen“, wie man dazu bei TireCheck weiß. Der Anbieter von Reifenmanagement- und RDK-Systemen mit Sitz im baden-württembergischen Herbrechtingen will folglich auf der kommenden IAA Transportation „neue Generation von TPMS-Komponenten“ vorstellen, die Reifen und Sensoren so digitalisieren, „dass sich das System nach der Montage im Alltag selbstständig konfiguriert“.

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