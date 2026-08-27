WEC-Ausrichter verlängert vorzeitig mit exklusiven Reifenlieferanten

Die World Endurance Championship (WEC) der FIA ist die offizielle Langstreckenweltmeisterschaft und wird vom Weltverband zusammen mit dem französischen Rennveranstalter Automobile Club de l’Ouest (ACO) ausgerichtet. Nun haben die FIA und der ACO für die beiden in der Serie startenden Fahrzeugklassen – das ist die Prototypen-Königsklasse Hypercar sowie die Klasse LMGT3 für seriennahe GT3-Sportwagen – neue Reifenausrüsterverträge geschlossen – und hat mit den bestehenden Lieferanten verlängert. Der aktuelle Vertrag für die Hypercar-Klasse lief noch bis Ende 2029, nun erhält Michelin Planungssicherheit für sein Engagement bis einschließlich der Saison 2032. Auch Goodyears aktueller Liefervertrag für die GT3-Klasse lief noch bis Ende 2029 und wurde nun ebenfalls um weitere drei Saisons verlängert. Goodyear ist darüber hinaus auch exklusiver Reifenausrüster der LMP2 genannten Prototypenklasse, die allerdings nur beim 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans ausgerichtet wird, dem Haupttermin der WEC-Saison mit ihren insgesamt neun Rennen.