https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Der-Pkw-Reifenrunderneuerer-Black-Star-hat-sein-Schutzverfahren-erfolgreich-beendet-und-waehnt-sich-nun-zukunftsfaehig.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-26 16:26:572026-08-26 16:28:22Pkw-Reifenrunderneuerer Black Star zurück aus dem Schutzverfahren – Staatliche Starthilfe
Pkw-Reifenrunderneuerer Black Star zurück aus dem Schutzverfahren – Staatliche Starthilfe
Sah es im Februar zunächst nicht so aus, also ob der einzige in Frankreich operierende Pkw-Reifenrunderneuerer Black Star eine Zukunft haben würde, legt das Unternehmen nun mit neuen Eigentümern einen Neustart hin und beendet damit gleichzeitig auch das laufende Schutzverfahren. Anfang der Woche nun informierten die Verantwortlichen von Black Star Next, wie die Gesellschaft mittlerweile heißt, bei einem Vor-Ort-Termin über die jüngsten Entwicklungen und darüber, warum der Pkw-Reifenrunderneuerer nunmehr zukunftsfähig sei.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!