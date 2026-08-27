Kumho Tire stellt neuen Transporter-/Van-Reifen PorTran Van CS51 vor

Kumho Tire hat seinen neuen PorTran Van CS51 vorgestellt. Der Sommerreifen, der dem Hersteller zufolge „speziell auf die Anforderungen moderner Transporter und Vans ausgelegt“ sei, soll dabei Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und eine hohe Belastbarkeit im gewerblichen Einsatz liefern.

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