Kumho Tire stellt neuen Transporter-/Van-Reifen PorTran Van CS51 vor

Kumho Tire will 2027 mit einem neuen Transporter-/Van-Reifen an den Start gehen: dem PorTran Van CS51, der in zunächst 14 Dimensionen geplant ist (Bild: Kumho Tire)

Kumho Tire hat seinen neuen PorTran Van CS51 vorgestellt. Der Sommerreifen, der dem Hersteller zufolge „speziell auf die Anforderungen moderner Transporter und Vans ausgelegt“ sei, soll dabei Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und eine hohe Belastbarkeit im gewerblichen Einsatz liefern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert