https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Kumho-Tire-will-2027-mit-einem-neuen-Reifen-an-den-Start-gehen-dem-PorTran-Van-CS51-der-in-zunaechst-14-Dimensionen-geplant-ist.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-27 08:53:182026-08-26 16:59:46Kumho Tire stellt neuen Transporter-/Van-Reifen PorTran Van CS51 vor
Kumho Tire stellt neuen Transporter-/Van-Reifen PorTran Van CS51 vor
Kumho Tire hat seinen neuen PorTran Van CS51 vorgestellt. Der Sommerreifen, der dem Hersteller zufolge „speziell auf die Anforderungen moderner Transporter und Vans ausgelegt“ sei, soll dabei Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und eine hohe Belastbarkeit im gewerblichen Einsatz liefern.
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