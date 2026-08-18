TÜV Süd zertifiziert neue Prinx-Fernverkehrsreifen Xelera EcoLine
Mitte Juni auf der Tire Cologne hatte Prinx Chengshan Tire Europe im Rahmen einer Weltpremiere sein neues umfassendes Lkw-Reifen-Line-up seiner Marke Prinx vorgestellt, das Anwendern einen sogenannten „Smart Premium Value“ bieten soll. Nun hat der aus China stammende Hersteller für die speziell für den Fernverkehr entwickelten Xelera-EcoLine-Reifen SL01, DL01 und TL01 nach erfolgreich bestandenen Tests das TÜV-Süd-Prüfzeichen erhalten. Neben Rollwiderstand, Nasshaftung und Geräuschemission sei auch die Robustheit der Lenk-, Antriebs- und Trailerachsreifen geprüft worden. „Die offiziellen Prüfdaten werden aktuell in alle relevanten Produkt- und Marketingmaterialien von Prinx eingearbeitet und zeitnah veröffentlicht“, so der Hersteller dazu in einer Mitteilung.
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