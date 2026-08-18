Yokohama Rubber ist neuer „Offizieller Partner“ von Juventus Turin. Wie der aus Japan stammende Hersteller mitteilt, habe die in Düsseldorf ansässige Yokohama Europe GmbH einen auf mehrere Jahre angelegten Partnerschaftsvertrag mit dem italienischen Serie-A-Fußballclub und Rekordmeister unterzeichnet. „Die Vereinbarung wird die Kontaktpunkte von Yokohama Rubber zu potenziellen Kunden auf dem europäischen Markt stärken und ausbauen und dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad der Reifenmarke Yokohama weiter zu steigern“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers. Ähnlich zur Stärkung des Europa-Geschäftes beitragen soll auch das Sponsoring der ATP-Tour (Herren-Tennis) als „Offizieller Reifenpartner“, das seit 2024 läuft und das Yokohama Rubber erst kürzlich bis 2028 verlängert hatte.