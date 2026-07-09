Prinx Chengshan fÃ¼hrt umfassendes Line-up an Prinx-Lkw-Reifen in Europa ein

Dass Prinx Chengshan Tire Europe weiter mit Hochdruck auf den europÃ¤ischen Markt drÃ¤ngt, hatten wir bereits in unserer Tire-Cologne-Nachberichterstattung in der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erlÃ¤utert. Der aus China stammende Hersteller hatte die Messe einerseits als Plattform genutzt, um umfassend von sich reden zu machen â€“ etwa im Rahmenprogramm der Messe oder mit einer groÃŸangelegten Abendveranstaltung in der populÃ¤ren Aussichtsgastronomie KÃ¶lnSky. Prinx Europe hatte seinen Auftritt in KÃ¶ln aber auch dazu genutzt, eine bereits vor einiger Zeit angekÃ¼ndigte Erweiterung seines Produkt-/Markenportfolios umzusetzen: die EinfÃ¼hrung von Lkw-Reifen der Marke Prinx, die den Anwendern einen â€žSmart Premium Valueâ€œ bieten soll.

Den kompletten Beitrag kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem in der kommenden Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der August-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das kÃ¶nnen Sie hier Ã¤ndern.