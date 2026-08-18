Reifen Casteel und Reifen Richelshagen trauern um Seniorchef Rainer Flach

Die Eigentümerfamilie und die Belegschaft von Reifen Casteel und Reifen Richelshagen trauern um ihren langjährigen geschäftsführenden Inhaber Rainer Flach, der am 30. Juli mit 87 Jahren und „nach einem erfüllten Leben“ verstarb, wie es dazu in der Traueranzeige heißt. Rainer Flach war der Schwiegersohn von Firmengründer Ignaz Casteel und führte das in Aachen ansässige Familienunternehmen viele Jahre lang und trug dabei auch maßgeblich Verantwortung für die Übernahme des Kölner Marktbegleiters Reifen Richelshagen 2008. Rainer Flach hatte sich 2014 aus dem aktiven Tagesgeschäft verabschiedet und die operative Verantwortung für den Filialisten und Team-Kooperationspartner in die Hände seines Sohnes Ralph Flach übertragen, der seither die Geschäfte des 1945 gegründeten Reifenhandelsunternehmens in dritter Generation leitet. Trauerfeier und Beisetzung finden am 31. August in Aachen statt.