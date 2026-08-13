IAA: Speedline Truck zeigt am T-Sport-Bernau-Race-Truck, was UltraShield kann

Auf der kommenden IAA Transportation will Speedline Truck seine als innovativ beschriebene und im vergangenen Jahr vorgestellte Oberflächentechnologie UltraShield in den Messefokus rücken. Wie es dazu in einer Mitteilung der Ronal-Marke heißt, könnten sich Besucher der in Hannover vom 15. bis zum 20. September stattfindenden IAA Transportation am Speedling-Truck-Stand (Halle 25, Stand C17) nicht nur „das umfassende Portfolio an geschmiedeten Aluminiumrädern für Lkw, Busse und Trailer entdecken, sondern sich bei Live-Demos direkt vor Ort von den Vorteilen der Premiumbeschichtung überzeugen“.

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