Toyo Tire büßt weiter bei seiner Profitabilität ein

Toyo Tire galt lange Zeit als hochprofitabel. Und überaus profitabel ist der aus Japan stammende Hersteller immer noch. Dennoch gab der operative Gewinn im Halbjahr nun deutlich nach. Wie Toyo Tire dazu berichtet, blieb zwar der Konzernumsatz mit einem Plus von 0,3 Prozent nahezu gleich. Dadurch, dass der operative Gewinn aber um 22,2 Prozent nachgab, steht für das Halbjahr nun nur noch eine Umsatzrendite von 13,2 Prozent da. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren dies noch 17 Prozent, Anfang 2024 hatte Toyo Tires im Vergleich dazu allerdings bereits bei 20,4 Prozent gestanden, und im ersten Quartal stand die Umsatzrendite bei 15,7 Prozent. Dabei lastet nun vornehmlich die Sparte Automotive Parts auf den Ergebnissen, während Toyo Tire nämlich allein mit Reifen – machen 91,5 der Umsätze aus – eine Umsatzrendite von immerhin 14 Prozent erreichte.Dabei lastet nun vornehmlich die Sparte Automotive Parts auf den Ergebnissen, während Toyo Tire nämlich allein mit Reifen – machen 91,5 der Umsätze aus – eine Umsatzrendite von immerhin 14 Prozent erreichte.

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