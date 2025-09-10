https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Speedline-Truck-will-auf-der-NUFAM-eine-neue-Oberflaeche-fuer-Nfz-Leichtmetallraeder-namens-UltraShield-praesentieren-scaled.webp 1920 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-10 08:31:162025-09-10 08:31:16Speedline Truck präsentiert neue Radoberfläche UltraShield auf NUFAM
Speedline Truck präsentiert neue Radoberfläche UltraShield auf NUFAM
Nach der Messepremiere vor zwei Jahren will Räderhersteller Ronal die NUFAM auch dieses Jahr erneut für eine Präsenz nutzen und sich dort natürlich auf sein Sortiment an geschmiedeten Leichtmetallrädern für Nutzfahrzeuge, Trailer und Reisebusse der Marke Speedline Truck konzentrieren. Als Highlight des Auftritts in Karlsruhe bezeichnet das Unternehmen die Präsentation der neuen UltraShield genannten Radoberfläche. Diese sei „besonders widerstandsfähig und pflegeleicht, reduziert den Wartungsaufwand und bietet Langzeitschutz vor Schmutz und Korrosion“, verspricht Ronal.
