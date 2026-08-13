JK Tyre führt seinen neuen E-Stadtbusreifen ein: den Jetway Jux

Da Europas Städte den Übergang zu einem emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr vorantreiben, spielen E-Busse eine immer größere Bedeutung. Im Gegensatz zu konventionellen Bussen stellen E-Busse aufgrund des höheren Drehmoments, des nahezu geräuschlosen Antriebsverhaltens, des durch die Akkus bedingten höheren Fahrzeuggewichtes und der ständigen Stop-and-Go-Betriebszyklen „besondere Anforderungen an die Reifen“, weiß man dazu bei JK Tyre & Industries. Mit Blick auf diese Herausforderungen hat der aus Indien stammende Hersteller seinen neuen Reifen für elektrisch angetriebene Stadtbusse präsentiert, der nun in Europa auf den Markt kommt: den Jetway Jux. Die Konstruktionsphilosophie des Reifens stütze sich dabei auf drei Säulen, so der Hersteller: Energieoptimierung ohne Abstriche bei der Lebensdauer, Geräuschreduzierung und strukturelle Haltbarkeit.

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