JK Tyre führt seinen neuen E-Stadtbusreifen ein: den Jetway Jux
Da Europas Städte den Übergang zu einem emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr vorantreiben, spielen E-Busse eine immer größere Bedeutung. Im Gegensatz zu konventionellen Bussen stellen E-Busse aufgrund des höheren Drehmoments, des nahezu geräuschlosen Antriebsverhaltens, des durch die Akkus bedingten höheren Fahrzeuggewichtes und der ständigen Stop-and-Go-Betriebszyklen „besondere Anforderungen an die Reifen“, weiß man dazu bei JK Tyre & Industries. Mit Blick auf diese Herausforderungen hat der aus Indien stammende Hersteller seinen neuen Reifen für elektrisch angetriebene Stadtbusse präsentiert, der nun in Europa auf den Markt kommt: den Jetway Jux. Die Konstruktionsphilosophie des Reifens stütze sich dabei auf drei Säulen, so der Hersteller: Energieoptimierung ohne Abstriche bei der Lebensdauer, Geräuschreduzierung und strukturelle Haltbarkeit.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!