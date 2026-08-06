Sind Goodyears Truck-Racing-Reifen doch nicht runderneuerungsfähig?

Immerhin 135.000 Zuschauer hatten die Veranstalter des diesjährigen Truck Grand Prix‘ Mitte Juli gezählt, von denen viele auch im Fahrerlager waren, um dort die Stände der Aussteller zu besuchen. Da das Großevent stark auf seine Nähe zum Besucher setzt, ist ein Blick in die Boxen der Teams oder Ausrüster der Normalfall, nicht die Ausnahme. So konnten viele auch die gefahrenen Goodyear-Rennreifen begutachten, die hinter der Boxengasse für die Abholung durch den Hersteller aufgestapelt waren. Auf den Seitenwänden von dem einen oder anderen Reifen aufgefallen sind dabei die Hinweise „Not retreadable“ und „Not regroovable“, also nicht runderneuerbar und nicht nachschneidbar. Wie kann das sein, sollen doch seit 2022 ausnahmslos alle in der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) zum Einsatz kommenden Rennreifen im Werk im rheinland-pfälzischen Wittlich runderneuert werden? Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG erklärte nun Goodyear, warum das dennoch nicht alle beim Truck Grand Prix gefahrenen Reifen abdeckt.

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