Mannol zeigt auf Automechanika neue Produkte mit Molybdän-Technologie

Auf der kommenden Automechanika will Mannol sein aktuelles Portfolio an Schmierstoffen, Betriebsflüssigkeiten, Additiven sowie Pflege- und Serviceprodukten zeigen. Im Fokus stehen soll dabei eine neue Generation von Schmierstoffen und Additiven mit einer als innovativ beschriebenen Molybdän-Technologie. Dazu gehört zum Beispiel Mannol Molibden Ultra 5W-30 7916, ein synthetisches Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren, insbesondere für Turboaggregate und Direkteinspritzer. Oder Mannol Molibden Ultra Green 9092, ein vollständig öllösliches Additiv, das einen reibungsarmen Schutzfilm ohne abrasive Feststoffpartikel bildet und mit mineralischen, teilsynthetischen und synthetischen Motorenölen kompatibel ist. Als Blickfang am Stand (Halle 12.0, Standnummer A01) soll ein Mercedes-AMG GT3 im markanten Mannol-Design dienen. Neben einem Meet-and-Greet mit dem niederländischen Rennfahrer Colin Caresani dürfen sich die Besucher auf zahlreiche persönliche Begegnungen freuen.