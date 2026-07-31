Beta und Dunlop vertiefen (Erstausrüstungs-)Partnerschaft

, ,
Die Beta-Modelle Evo und Sincro rollen serienmäßig auf Dunlops „Geomax TL01“ vom Band (Bild: Goodyear)

Der italienische Hersteller Beta Motorcycles hat sich mit Blick auf die Erstausrüstung mehrerer seiner Trial- und Motocross-Maschinen für Reifen der Marke Dunlop entschieden, die bei Motorradreifen zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries zählt. Die Wahl ist dabei auf Profile aus der „Geomax“-Familie des Anbieters gefallen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert