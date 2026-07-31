https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Dunlop-OE-bei-Beta-Maschinen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-31 09:46:152026-07-31 09:46:15Beta und Dunlop vertiefen (Erstausrüstungs-)Partnerschaft
Beta und Dunlop vertiefen (Erstausrüstungs-)Partnerschaft
Der italienische Hersteller Beta Motorcycles hat sich mit Blick auf die Erstausrüstung mehrerer seiner Trial- und Motocross-Maschinen für Reifen der Marke Dunlop entschieden, die bei Motorradreifen zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries zählt. Die Wahl ist dabei auf Profile aus der „Geomax“-Familie des Anbieters gefallen.
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