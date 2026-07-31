Beta und Dunlop vertiefen (Erstausrüstungs-)Partnerschaft

Der italienische Hersteller Beta Motorcycles hat sich mit Blick auf die Erstausrüstung mehrerer seiner Trial- und Motocross-Maschinen für Reifen der Marke Dunlop entschieden, die bei Motorradreifen zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries zählt. Die Wahl ist dabei auf Profile aus der „Geomax“-Familie des Anbieters gefallen.

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