https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Carbo-Kohlensaeurewerke-Trockeneisstrahlreinigung.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-31 09:54:052026-07-31 09:54:05Trockeneisstrahlen als Reinigungslösung für die Kautschuk-/Reifenindustrie
Trockeneisstrahlen als Reinigungslösung für die Kautschuk-/Reifenindustrie
Zum Portfolio der Carbo Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG gehören unter anderem Trockeneisstrahlgeräte für die industrielle Reinigung von Formen, Werkzeugen und Anlagen. Unternehmensangaben zufolge eignen sich die Geräte der sogenannte „CarboBlaster“-Familie dabei nicht zuletzt für Anwendungen auch in der Kautschuk- bzw. Reifenindustrie beispielsweise für eine Säuberung von Vulkanisationsformen.
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