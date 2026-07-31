Trockeneisstrahlen als Reinigungslösung für die Kautschuk-/Reifenindustrie

Als typische Anwendungsfelder der Trockeneisstrahltechnologie werden die Reinigung von Produktionsanlagen und Maschinen, die Entfernung von Öl, Harz und Produktionsrückständen, die Säuberung von Formen und Werkzeugen sowie der Einsatz in Fertigungslinien ohne Demontage genannt (Bild: Carbo Kohlensäurewerke/KI-generiert)

Zum Portfolio der Carbo Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG gehören unter anderem Trockeneisstrahlgeräte für die industrielle Reinigung von Formen, Werkzeugen und Anlagen. Unternehmensangaben zufolge eignen sich die Geräte der sogenannte „CarboBlaster“-Familie dabei nicht zuletzt für Anwendungen auch in der Kautschuk- bzw. Reifenindustrie beispielsweise für eine Säuberung von Vulkanisationsformen.

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