Trockeneisstrahlen als Reinigungslösung für die Kautschuk-/Reifenindustrie

Zum Portfolio der Carbo Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG gehören unter anderem Trockeneisstrahlgeräte für die industrielle Reinigung von Formen, Werkzeugen und Anlagen. Unternehmensangaben zufolge eignen sich die Geräte der sogenannte „CarboBlaster“-Familie dabei nicht zuletzt für Anwendungen auch in der Kautschuk- bzw. Reifenindustrie beispielsweise für eine Säuberung von Vulkanisationsformen.

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