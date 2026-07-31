Erster Busching-Katalog im Herth+Buss-Design erschienen

Mit dem neu erschienenen und dabei erstmals vollständig im eigenen Corporate Design gehaltenen Busching-Katalog will Herth+Buss einen weiteren Meilenstein hinsichtlich der Integration der im Jahr 2024 übernommenen Sortimentsmarke setzen. Werden seit Jahresanfang sämtliche Busching-Produkte ausschließlich über Herth+Buss vertrieben, soll der neue 244 Seiten starke Katalog die Zusammenführung der Produktwelten dokumentieren sowie Fachhändlern und Werkstätten einen umfassenden Überblick über das Sortiment bieten. Er ist sowohl als Printausgabe als auch als digitaler Blätterkatalog verfügbar und wird in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch angeboten. „Das Sortiment deckt zentrale Bereiche der professionellen Werkstattausrüstung ab. Dazu zählen Lösungen rund um die Batterie, Prüf- und Messtechnik, Motordiagnose, Spezialwerkzeuge, Druckluftgeräte und Zubehör, Hebetechnik, Werkstattgeräte, Gummiauflagen und Zubehör sowie Produkte für den Hochvoltservice“, so das Unternehmen. Der neue Katalog biete Fachhändlern und Werkstätten eine zentrale Informations- und Bestellgrundlage und unterstreiche den Anspruch von Herth+Buss, ein – wie der Anbieter selbst sagt – „leistungsfähiges, zukunftsorientiertes Sortiment für den professionellen Werkstattbetrieb bereitzustellen“.