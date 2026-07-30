Hankooks Cho Hyun-Bum kommt vorzeitig auf Bewährung aus Haft frei

Im Zuge seiner regulären Prüfung hat das südkoreanische Justizministerium Cho Hyun-Bum heute vorzeitig aus der Haft entlassen und ihm Bewährung erteilt. Cho ist Enkel des Unternehmensgründers und mit einem Aktienanteil von 42 Prozent größter Einzelaktionär der Hankook-Holdinggesellschaft Hankook & Company, zu der wiederum der gleichnamige Reifenhersteller gehört. Noch im Mai hatte der Oberste Gerichtshof des Landes Chos zweijährige Haftstrafe wegen Veruntreuung und Vertrauensbruch bestätigt, die regulär am 5. September enden sollte; das ursprüngliche Urteil hatte drei Jahre gelautet. In südkoreanischen Medien wird nun spekuliert, dass Cho Hyun-Bum sich nach seiner Haftentlassung künftig wieder verstärkt auch ins Management der Unternehmensgruppe einbringt, wo er zuletzt keine offiziellen Funktionen mehr innehatte, obwohl er aufgrund der Besitzverhältnisse natürlich per se großen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Hankook hat und auch zuletzt noch hatte. Cho Hyun-Bum gilt landläufig als Group Chairman.