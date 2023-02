Nexen Tire stattet den neuen Audi A3 mit Reifen direkt am Band aus

Nexen Tire hat jetzt bestätigt, dass zwei seiner Pkw-Reifen für die vierte Generation des Audi A3 in der Erstausrüstung eingesetzt werden. Der neue Audi A3 mit den Reifen von Nexen Tire ist für den europäischen Markt bestimmt. Zum einen kommt der Nexen N’Fera Sport direkt ans Band von Audi. Und zwar in der Größe 225/40 R18 92Y XL. Und zum anderen wird der N’Blue 4 Season in der Größe 225/45 R17 94V XL direkt ins Werk geliefert. cs

