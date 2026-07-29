Neues Kronprinz-Stahlrad soll „die Grenzen des technisch Machbaren“ erneut verschieben

Kronprinz Germany will auf der kommenden IAA Transportation, die vom 15. bis zum 20. September wieder in Hannover stattfindet, „zahlreiche Produktinnovationen aus Stahl und Aluminium für den Nutzfahrzeugmarkt“ präsentieren. Im Stahlsegment stellt das Unternehmen eine gewichtsoptimierte Weltneuheit vor, die „die Grenzen des technisch Machbaren erweitert“, so der Hersteller von Nutzfahrzeugrädern in einer Mitteilung. Zudem zeigt Kronprinz auf der Messe in Hannover geschmiedete Aluminiumräder mit der neuen Oberflächenveredelung X-tra Polish + (XP+). Vervollständigt wird das Messeportfolio durch robuste Stahl- und Aluminiumlösungen für den Heavy-Duty-Einsatz, speziell entwickelte Räder für Elektrofahrzeuge sowie Produkte für Reisemobile und Transporter. „Damit unterstreicht Kronprinz seine Kompetenz als Innovationspartner für vielseitige Anforderungen moderner Mobilitäts- und Transportkonzepte.“

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