Check24 bietet Entscheidungshilfe beim Reifenkauf per Spinnendiagramm

Check24 bietet Kunden, die im Vergleichsportal Reifen kaufen wollen, nun einen weiteren Baustein für die Entscheidungsfindung. Neben den mittlerweile obligatorischen Kundenbewertungen mit bis zu fünf Sternen, zeigt Check24 nun auch sogenannte Stärken-Schwächen-Profile von Reifenmodellen in einem Netz- bzw. Spinnendiagramm an.

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