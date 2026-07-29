Zhongce Rubber mit chinesischem Staatspreis für Reifeninnovationen ausgezeichnet

Die Zhongce Rubber Group ist für ihr Projekt „Key Technologies and Green Intelligent Manufacturing of High-Performance Tires“ mit dem zweiten Preis des Staatlichen Preises für wissenschaftlich-technischen Fortschritt in China ausgezeichnet worden. Das gemeinsam mit dem Harbin Institute of Technology durchgeführte Projekt will die Hochleistungsreifenentwicklung mit umweltfreundlicher, intelligenter Fertigung verbinden. Zhongce Rubber ist damit nach eigener Aussage der einzige chinesische Reifenhersteller im vergangenen Jahrzehnt, der diese hochrangige staatliche Ehrung auf diesem Niveau erhalten hat.

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