Erstmals ein Best-of der NEUE REIFENZEITUNG verfügbar

Dass die NEUE REIFENZEITUNG Monat für Monat und damit zwölfmal im Jahr erscheint inklusive umfangreicher Beilagen beispielsweise zu Reifentests, mehrmals im Jahr enthaltener Specials zum Thema Lkw-Reifen oder Sonderveröffentlichungen wie etwa zur letztjährigen Agritechnica, wissen Sie längst. Auch die Website unter Reifenpresse.de mit tagesaktuellen Branchennews und unser werktäglich versandter Newsletter gehören in der Reifen- und Räderwelt – das kann man guten Gewissens wohl sagen – zu den führenden Informationsquellen im Markt. Zu alldem kommt noch etwas Neues: unser allererstes Best-of. Wobei die Idee hinter den mit diesem Namen bezeichneten exklusiven Onlineveröffentlichungen ist, sich dabei auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Bei der Premiere dreht sich alles um Motorradreifen, ist doch gerade Hochsaison für Zweiradfans. Für diese Zielgruppe haben wir in einem gut 30-seitigen E-Paper, das ab sofort für jedermann frei zugänglich ist und sich auch als PDF herunterladen lässt, alles zusammengetragen, was es rund um neu erschienene Motorrad- und Rollerreifen, motorsportliche Erfolge auf zwei Rädern, Zweiradmessen etc. zu berichten gibt. Schauen Sie doch mal rein, während wir bereits das nächste Best-of planen – zu welchem Thema, wird allerdings noch nicht verraten.