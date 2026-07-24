Übersicht zu Vorder-/Hinterachskombinationen für CMS-Räder verfügbar

Da immer mehr aktuelle Autos serienmäßig mit unterschiedlichen Rad- und Reifendimensionen an der Vorder- und Hinterachse ausgestattet sind, steigen aus Sicht des Räderherstellers CMS zugleich damit die Anforderungen an eine schnelle und sichere Beratung am Point of Sale. „Um jederzeit den Überblick zu behalten“, hat das Unternehmen vor diesem Hintergrund für die wichtigsten Fahrzeugmodelle der Marken Audi, BMW, Mercedes-Benz, Polestar und VW eine kompakte Übersicht mit entsprechenden Vorder-/Hinterachskombinationen zusammengestellt, der auf einen Blick zu entnehmen sein soll, welche Räder des Anbieters für den jeweiligen Wagen freigegeben sind. Dies wird verbunden mit einem mehr an Sicherheit und Effizienz bei der Beratung der Kunden: So könnten ihnen sofort die passende Lösung empfohlen werden, heißt es. Die insofern als praktischer Begleiter für den Beratungsalltag bezeichnete Übersicht hält der Räderhersteller auf seinen Webseiten unter https://cms-wheels.com/de/download zum kostenlosen Herunterladen bereit.