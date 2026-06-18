Rekordbewerberzahl beim Innovation Award der Automechanika

Auch bei der diesjährigen Automechanika, die vom 8. bis zum 12. September auf dem Messegelände in Frankfurt am Main stattfindet, werden wieder die sogenannten Innovation Awards vergeben. Laut der Messe Frankfurt als ihr Ausrichter sind diesmal so viele Bewerbungen eingereicht worden wie noch nie: Sehr ausgewogen verteilt über die zehn verschiedenen Wettbewerbskategorien sollen es mehr als 180 sein. Dies unterstreiche die Vielfalt und Innovationskraft der Branche, heißt es dazu aus der Mainmetropole. Jetzt steht die nächste Runde an: Einer Fachjury startet mit der Bewertungsphase und wählt die spannendsten Innovationen aus. Die feierliche Preisverleihung findet dann am ersten Messetag in Frankfurt statt.