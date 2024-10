Markus Popp wird neuer Vertriebsdirektor von Euromaster

Markus Popp wird zum 1. Januar 2025 neuer Vertriebsdirektor bei Euromaster. In dieser Position verantwortet der 43-Jährige künftig sowohl die Euromaster-eigenen Servicefilialen als auch alle Franchisepartnerbetriebe in Deutschland und Österreich. Er tritt die Nachfolge von Sebastian Vautrin an, der das Unternehmen nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen