TMD Friction an Münchner Industriegruppe Aequita verkauft

TMD Friction hat einen neuen Eigentümer. Wie es dazu in einer Mitteilung des in Leverkusen ansässigen Bremsenspezialisten heißt, habe die inhabergeführte Münchner Industriegruppe Aequita die Übernahme abgeschlossen, nachdem nun alle erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteilt wurden. TMD Friction werde als eigenständige juristische Einheit mit eigener Unternehmensmarke unabhängig bleiben, heißt es dazu weiter; das derzeitige Managementteam von TMD Friction werde indes durch Robert Roiger, Partner bei Aequita, als Co-CEO verstärkt. David Baines bleibt CEO. In Leverkusen könne man sich „keinen besseren strategischen Partner“ wünschen, könne man doch jetzt die laufende Transformation beschleunigen. Die TMD Friction Group beschäftigt weltweit mehr als 4.200 Mitarbeiter an Standorten in Europa, den USA, Brasilien, Mexiko, China und Japan. Das Unternehmen zählt zu den führenden globalen Anbietern von hochwertigen Bremsbelaglösungen für die Automobil- und Bremsenindustrie. Es entwickelt und produziert Scheiben- und Trommelbremsbeläge für Pkw und Nutzfahrzeuge. Bis zum aktuellen Verkauf an Aequita war TMD Friction eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Nisshinbo Holdings aus Japan. Angaben zum Verkaufspreis machten die beteiligten Unternehmen keine.