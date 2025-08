Bridgestone unterstützt erneut die GCOTY-Awards

Beim diesjährigen Zusammentreffen in Alsfeld ist der Startschuss für die GCOTY-Awards gefallen. Über 60 aktuelle Fahrzeugmodelle von 27 internationalen Automobilmarken wurden Medienvertretern und Influencern aus ganz Europa im Rahmen des viertägigen Events für Testfahrten, Vergleichstests und Content-Produktion zur Verfügung gestellt. Reifenhersteller Bridgestone unterstützt die Wahl des German Car of the Year erneut.

