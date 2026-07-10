https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Avon-Cobra-Chrome.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-10 11:03:592026-07-10 11:03:59Portfolioerweiterung und „Aufwertung“ dreier Avon-Modellreihen
Portfolioerweiterung und „Aufwertung“ dreier Avon-Modellreihen
Goodyear hat das Lieferprogramm dreier Modelle seiner Motorradreifenmarke Avon Tyres ausgebaut, wobei der Hersteller von insgesamt elf neuen Ausführungen spricht. Die größte Erweiterung erfährt dabei die „Cobra-Chrome“-Reihe, bei der sieben neue Spezifikationen das bisher erhältliche Portfolio ergänzen sollen. Vier davon wurden demnach „aufgewertet“ entweder durch höhere Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindizes oder die Umstellung von Diagonal- auf Diagonalgürtelbauweise. Hinzu kommen noch drei neue Größen des „Cobra Chrome“ ebenso wie es jeweils zwei neue Dimensionen der beiden Modelle „Spirit ST“ und „3D Supersport“ gibt.
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