Befristeter Rabatt auf Reifenpannenset bei Hornig

Die Motorradzubehör Hornig GmbH mit Sitz im bayrischen Cham wirbt derzeit mit einem kräftigen Rabatt auf ein von ihr angebotene Reifenpannenset. Noch bis zum 18. Juli – bzw. wie in solchen Fällen meist üblich „solange der Vorrat“ reicht – ist es demnach zu einem 20 Prozent günstigeren Preis als sonst bei dem auf Spezialzubehör vor allem für Maschinen der Marke BMW fokussierten Anbieter zu haben. Das in einer Aufbewahrungstasche gelieferte Set umfasst gummierte Kunststoff-T-Griffe zum Aufweiten der Reparaturstelle und zum Einziehen der Vulkanisierstreifen, von denen fünf mitgeliefert werden, sowie eine Zange zum Entfernen von Fremdkörper aus dem Reifen, ein Cutter-Messer und ein Paar Arbeitshandschuhe aus Baumwolle. Bei alldem weist Hornig unmissverständlich darauf hin, dass besagte Pannensets „ausschließlich zur Notreparatur des Reifens und einer kurzen Fahrt mit entsprechend stark reduzierter Geschwindigkeit zur nächsten Fachwerkstatt“ dienen sowie nur Beschädigungen auf der Lauffläche, nicht aber der Seitenwand geeignet sind. Derselbe Hinweis findet sich ebenso am Ende einer Videoanleitung, mittels der die Anwendung des Sets im Pannenfall erklärt wird.