Škoda Scala rollt ab Werk auf Kumho-Reifen

Die Volkswagen-Tochter Škoda hat sich mit Blick auf ihr Modell Scala, das als Bestseller unter den Fließheckmodellen des Anbieters gilt, für das Kumho-Profil „Ecsta HS52“ als OE (Original Equipment/Erstausrüstung) entschieden. Der Reifenhersteller liefert es dazu in den in den Größen 205/55 R16 und 205/50 R17 für die Montage ab Werk ans Band. „Die Wahl des ‚Ecsta HS52‘ als Erstausrüstung für ein wichtiges Škoda-Modell ist ein Beleg für die weltweite Anerkennung unserer technologischen Kompetenz und unserer Produktqualität“, sagt Insoo Kim, Executive Vice President OE Sales bei Kumho Tire. „Wir werden auch künftig Hochleistungsreifen liefern, die für ein breites Spektrum an Fahrzeugsegmenten und Fahrbedingungen optimiert sind, und so unsere Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern weiter ausbauen“, ergänzt er.