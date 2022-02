Der neue Advan Sport V107 ist jetzt auch auf dem Ersatzmarkt verfügbar

Yokohamas Advan Sport V107 ist nun auch offiziell für die europäischen Ersatzmärkte eingeführt. Der japanische Hersteller bietet seinen neuen Flagschiffreifen, der bereits seit 2020 zusammen mit Erstausrüstern wie Mercedes-Benz oder BMW in den hiesigen Markt rollte, nun in 30 Größen zwischen 225/40 ZR18 92Y XL und 305/35 R23 111Y XL auch auf den Ersatzmärkten an. Dabei sorgen insbesondere zwei Features für einen starken Grip auf trockener und nasser Fahrbahn sorgen, wie der Yokohama heute im Rahmen einer online veranstaltet Einführungsveranstaltung betonte.

