„Battlax Hypersport S22” ist Erstausrüstung bei Yamahas YZF-R7

Die Yamaha Motor Co. hat sich in Sachen ihrer im Supersportsegment positionierten aktuellen Maschine des Typs YZF-R7 für Bridgestone-Motorradreifen als Erstausrüstung entschieden. Demnach wird sie ab Werk mit dem „Battlax Hypersport S22” genannten Profil des Reifenherstellers bestückt. Mit seinen Eigenschaften trage er zu einem verbesserten Fahrerlebnis bei und garantiere Besitzern einer YZF-R7 Fahrspaß bei allen Einsätzen, egal ob in der Stadt, auf der Autobahn oder bei Track Days, sagt Bridgestone über den Reifen. cm