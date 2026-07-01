Kumho Tire stellt zwei neue Regionalexperten seiner Zweitmarke Marshal vor

Wie Sie bereits in der vergangenen Woche bei uns auf Reifenpresse.de lesen konnten, hatte Kumho Tire seine Präsenz auf der Tire Cologne dazu genutzt, seine Zweitmarke Marshal in den Messefokus zu rücken. In Köln am Stand mit dabei waren zwei Lkw-Reifen, die nun auch in den hiesigen Reifenmarkt kommen sollen und hier die Wiederbelebung der Reifenmarke Marshal in Deutschland unterstützen sollen.

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