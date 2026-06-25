Erster Dunlop Falken Summit führt Hunderte Reifenhändler nach Mallorca

Dieser Tage findet der erste sogenannte Dunlop Falken Summit statt, eine Veranstaltung, bei der der Hersteller immerhin 540 Teilnehmer von 270 europäischen Handelspartnern – aufgeteilt auf zwei Sessions – auf Mallorca begrüßen kann. Bereits zur Eröffnungsveranstaltung des Großevents kamen mehr als 200 Teilnehmer aus den nordischen Ländern und aus Deutschland – Märkte, die dem Hersteller zufolge „eine Schlüsselrolle im Ersatzgeschäft und im Fachhandel“ spielen. In der zweiten Phase werden 340 Teilnehmer aus Südeuropa, darunter Italien, Spanien, Griechenland und Frankreich, zusammenkommen.

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