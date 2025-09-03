Verkleinertes Nokian-Board

Christopher Ostrander ist aus dem Board of Directors des finnischen Reifenherstellers Nokian Tyres ausgeschieden, womit sich das Gremium auf sieben Mitglieder verkleinert hat. Hintergrund seines Rücktrittes ist, dass er – wie zuvor bereits angekündigt – mit Wirkung zum 1. September in der Position als Senior Vice President mit Verantwortung für das nordamerikanische Pkw-Reifengeschäft des Unternehmens in dessen Managementteam aufgerückt ist. Zugleich hat das Nokian-Board Elina Björklund in sein weiterhin mit Jukka Hienonen besetztes Investmentkomitee berufen sowie Markus Korsten zu dessen Vorsitzenden gewählt.