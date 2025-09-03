Verkleinertes Nokian-Board

Bevor er im Range eines Senior Vice President mit Verantwortung für das nordamerikanische Pkw-Reifengeschäft des Unternehmens in das Nokian-Managementteam aufgerückt ist, hat Christopher Ostrander seinen Rücktritt aus dem Board of Directors des Reifenherstellers bekannt gegeben (Bild: Nokian)

Christopher Ostrander ist aus dem Board of Directors des finnischen Reifenherstellers Nokian Tyres ausgeschieden, womit sich das Gremium auf sieben Mitglieder verkleinert hat. Hintergrund seines Rücktrittes ist, dass er – wie zuvor bereits angekündigt – mit Wirkung zum 1. September in der Position als Senior Vice President mit Verantwortung für das nordamerikanische Pkw-Reifengeschäft des Unternehmens in dessen Managementteam aufgerückt ist. Zugleich hat das Nokian-Board Elina Björklund in sein weiterhin mit Jukka Hienonen besetztes Investmentkomitee berufen sowie Markus Korsten zu dessen Vorsitzenden gewählt.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert