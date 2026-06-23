Nächster Hersteller aus China baut Reifenwerk in Ägypten

Long March Tyre aus China hat mit den Bauarbeiten zu seinem neuen Lkw- und Pkw-Reifenwerk in Ägypten begonnen, das auch der Versorgung von Exportmärkte – etwa Europa – dienen soll (Bild: Long March Tyre)

Ägypten entwickelt sich mehr und mehr zum Hotspot der Reifenindustrie. Allein in den vergangenen sechs Monaten haben die Hersteller Prometeon, Lingong, Aeolus und Sailun große Investitionen in dem nordafrikanischen Land angekündigt – auch um von dort den europäischen Markt mit Reifen zu versorgen. Nun folgt ein weiterer Hersteller aus China, der dort ein Werk errichten möchte: Chaoyang Long March Tyre. Das erst 23 Jahre alte und auf Nfz-Reifen spezialisierte Unternehmen hat im ägyptischen Ain Suchna südlich von Kairo nun den Grundstein für ein neues Reifenwerk gelegt, in das Investitionen in Höhe von 9,5 Milliarden Ägyptische Pfund (166 Millionen Euro) fließen sollen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert