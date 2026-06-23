Nächster Hersteller aus China baut Reifenwerk in Ägypten

Ägypten entwickelt sich mehr und mehr zum Hotspot der Reifenindustrie. Allein in den vergangenen sechs Monaten haben die Hersteller Prometeon, Lingong, Aeolus und Sailun große Investitionen in dem nordafrikanischen Land angekündigt – auch um von dort den europäischen Markt mit Reifen zu versorgen. Nun folgt ein weiterer Hersteller aus China, der dort ein Werk errichten möchte: Chaoyang Long March Tyre. Das erst 23 Jahre alte und auf Nfz-Reifen spezialisierte Unternehmen hat im ägyptischen Ain Suchna südlich von Kairo nun den Grundstein für ein neues Reifenwerk gelegt, in das Investitionen in Höhe von 9,5 Milliarden Ägyptische Pfund (166 Millionen Euro) fließen sollen.

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