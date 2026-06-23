https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Bei-der-juengsten-Jahrestagung-der-Pirelli-Handelsorganisation-Driver-ging-es-nicht-nur-um-den-Austausch-und-die-strategischer-Einordnung-aktueller-Entwicklungen-sondern-auch-um-Motorsport.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-23 08:26:252026-06-23 08:26:25Pirellis Driver-Handelsorganisation kommt in Dresden zur Jahrestagung zusammen
Pirellis Driver-Handelsorganisation kommt in Dresden zur Jahrestagung zusammen
Das Reifen- und Kfz-Servicenetzwerk Driver – Teil der Pirelli-Gruppe – hat seine Jahrestagung 2026 mit einem besonderen Motorsportformat verknüpft: Über 170 Teilnehmer kamen vom 19. bis 21. Juni in Dresden und am Dekra Lausitzring zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe der strategische Schulterschluss zwischen der Pirelli-eigenen Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH, den Partnerbetrieben der Driver Handelssysteme GmbH (DHS), Pirelli und der DTM gestanden – und damit die Frage, wie der Serviceanspruch des Netzwerks im Markt noch sichtbarer werden könne.
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