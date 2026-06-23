Pirellis Driver-Handelsorganisation kommt in Dresden zur Jahrestagung zusammen

Das Reifen- und Kfz-Servicenetzwerk Driver – Teil der Pirelli-Gruppe – hat seine Jahrestagung 2026 mit einem besonderen Motorsportformat verknüpft: Über 170 Teilnehmer kamen vom 19. bis 21. Juni in Dresden und am Dekra Lausitzring zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe der strategische Schulterschluss zwischen der Pirelli-eigenen Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH, den Partnerbetrieben der Driver Handelssysteme GmbH (DHS), Pirelli und der DTM gestanden – und damit die Frage, wie der Serviceanspruch des Netzwerks im Markt noch sichtbarer werden könne.

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