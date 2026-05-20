https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Aeolus-Tyre-will-eine-Nfz-Reifenfabrik-in-Aegypten-und-damit-in-der-Naehe-des-europaeischen-Marktes-errichten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-20 09:53:072026-05-20 09:53:07Aeolus Tyre will seine erste Reifenfabrik außerhalb Chinas in Ägypten bauen
Aeolus Tyre will seine erste Reifenfabrik außerhalb Chinas in Ägypten bauen
Aeolus Tyre plant die Errichtung einer Fabrik in Ägypten, in der nach der auf 20 Monate angelegten Bauphase jährlich 1,5 Millionen Lkw-, 30.000 Landwirtschafts- sowie 30.000 OTR-Reifen gebaut werden sollen. Wie es dazu in einer Börsenmitteilung heißt, wolle das chinesische Unternehmen dazu rund 2,7 Milliarden Yuan (341 Millionen Euro) investieren.
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