Aeolus Tyre will seine erste Reifenfabrik außerhalb Chinas in Ägypten bauen

Aeolus Tyre will eine Nfz-Reifenfabrik in Ägypten und damit in der Nähe des europäischen Marktes errichten (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Aeolus Tyre plant die Errichtung einer Fabrik in Ägypten, in der nach der auf 20 Monate angelegten Bauphase jährlich 1,5 Millionen Lkw-, 30.000 Landwirtschafts- sowie 30.000 OTR-Reifen gebaut werden sollen. Wie es dazu in einer Börsenmitteilung heißt, wolle das chinesische Unternehmen dazu rund 2,7 Milliarden Yuan (341 Millionen Euro) investieren.

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