Prometeon Tyre Group erhält ministerielle Billigung für seine Baupläne in Ägypten

Auf ministerieller Ebene sind nun die Baupläne der Prometeon Tyre Group in Ägypten formell gebilligt worden. Lokalen Medienberichten zufolge plane der auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierte Hersteller vor Ort sogar ein doppeltes Investment. Zunächst gehe es um die Errichtung eines neuen Werkes, in dem Schwer-, EM- und Landwirtschaftsreifen hergestellt werden soll. Das Investitionsvolumen dafür? 300 Millionen US-Dollar (265 Millionen Euro). Dieses neue Werk könnte zukünftig eventuell auch einmal Pkw-Reifen herstellen, werden frühere Berichte zu den Plänen in Ägypten bestätigt. Wie es außerdem heißt, plane die Prometeon Tyre Group eine weitere Investition in Höhe von 400 Millionen Dollar (341 Millionen Euro) für die Errichtung zusätzlicher Lkw-Reifenkapazitäten im ägyptischen Bestandswerk. In den Berichten heißt es, zu den 1,2 Millionen Lkw-Reifen sollen Kapazitäten für weitere 1,5 Millionen entstehen. Als Teil der Investitionsinitiativen plane der Hersteller außerdem den Kauf eines 20 Hektar großen Grundstücks direkt neben dem bestehenden Werksgelände in Al-Amiriya nahe Alexandria.