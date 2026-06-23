EU-Pkw-Markt steht weiterhin im Plus, trotz anhaltenden Gegenwinds

Die EU-weiten Zulassungszahlen stiegen auch im Mai weiter an. Das Monatsplus von 3,2 Prozent, so der Herstellerverband ACEA, sorge dafür, dass im Jahresverlauf nunmehr 4,0 Prozent mehr Pkw erstmals zugelassen wurden. Der deutsche Markt steht im Vergleich dazu schwächer da mit einem Zuwachs bei den Pkw-Neuzulassungen im Mai von gerade einmal 0,1 Prozent bzw. 151 Autos. Für die Zeit von Januar bis einschließlich Mai steht Deutschland dennoch weiterhin mit plus 3,6 Prozent durchaus positiv da. Dem Herstellerverband zufolge belegten solche Zahlen einen „starken Start ins Jahr inmitten eines Rückschlags durch anhaltenden geopolitischen Gegenwind, der auf den Prognosen lastet“.