Hankook erweitert sein deutsches Key-Account-Team für Lkw-Flottenkunden

Hankook Reifen Deutschland hat sein Key-Account-Team für die Betreuung von Lkw-Flotten erweitert. Wie der Hersteller mitteilt, unterstützt Joachim Kühr seit Februar Robert Luck auf dem deutschen Markt und bringt dazu immerhin 35 Jahre Branchenerfahrung mit zuletzt jeweils gut zehn Jahren bei Bridgestone und bei Euromaster mit. Das Duo ist primärer Ansprechpartner für alle Kunden von Hankook, die in Deutschland Lkw-Großflotten betreiben. „Mit Branchenkenntnis und Technikwissen beraten Luck und Kühr Flottenbetreiber rund um Produktauswahl und -einsatz. Das beginnt mit dem Erstellen eines Anforderungskatalogs und reicht bis zu Verwertungskonzepten für ausgediente Reifen. So stellt Hankook sicher, dass jeder Kunde den für ihn bestgeeigneten Reifen im Einsatz hat und diesen über dessen gesamte Lebenszeit hinweg effizient und wirtschaftlich nutzt“, so der Hersteller.

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