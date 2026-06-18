Best4Tires: Die Welt zu Gast in Daufenbauch

Best4Tires lädt am 12. September 2026 erneut zur Open House nach Daufenbach ein. Unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Best4Tires“ verbindet das Unternehmen in diesem Jahr zwei besondere Meilensteine, die exakt 20 Jahre zurückliegen: die Eröffnung des Lagers in Daufenbach sowie die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Veranstaltung rund 1.300 Besucherinnen und Besucher verzeichnen. Damit hat sich die Open House als feste Größe und Highlight für Fachbesucher etabliert – insbesondere für den intensiven Austausch mit Industriepartnern sowie die persönliche Vernetzung innerhalb der Branche. „In diesem Jahr erwarten wir bis zu 1.500 Gäste. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns, unseren Kunden auch 2026 wieder ein echtes Highlight zu bieten. Verschiedene Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl. Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Bungee-Trampolin – selbstverständlich kostenfrei in entspannter Atmosphäre. Zudem erwartet unsere Kunden eine besondere Challenge – lasst euch überraschen“, sagt Philip Hülswitt, Chief Sales Officer (CSO), Best4Tires. Das Logistikzentrum in Daufenbach spiele eine zentrale strategische Rolle für das Unternehmen. Mit seinem Direktbelieferungsservice biete Best4Tires Kunden maximale Flexibilität in der Planung. Die direkte Anbindung an die Autobahn ermögliche eine schnelle und zuverlässige Versorgung.