https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Nexen-Tire-eroeffnet-neues-Lager-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-18 09:39:272026-06-18 10:35:59Logistik-Turbo: Nexen stapelt jetzt 51 Meter hoch
Logistik-Turbo: Nexen stapelt jetzt 51 Meter hoch
Nexen Tire stellt die Weichen für weiteres Wachstum auf dem europäischen Markt. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, wurde an seinem europäischen Produktionsstandort in Žatec (Tschechische Republik) ein neues, hochmodernes automatisiertes Lager offiziell in Betrieb genommen. Durch diese strategische Investition wächst die Lagerkapazität vor Ort massiv: Statt bisher 530.000 können ab sofort rund 830.000 Reifen gelagert werden – ein Plus von rund 57 Prozent.
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