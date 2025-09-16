Alles nur Zufall? Best4Tires vertieft Kunden-Lieferanten-Loyalität beim Open House

Man weiß, was einen erwartet, wenn man zu einem Tag der offenen Tür im Reifenmarkt eingeladen wird. Und seit letztem Jahr weiß man, dass Best4Tires diesen Erwartungen – oder soll man sagen: Befürchtungen – nicht entsprechen will. Wie der Großhändler am vergangenen Sonnabend bei seiner bereits zweiten Open-House-Veranstaltung an seinem zentralen Logistikstandort nebst Komplettradproduktion in Daufenbach-Dürrholz belegte, taugen solche Veranstaltungen auch als ideale funktionierende Netzwerkevents zwischen Händlern, Herstellern und eben Best4Tires an der Schnittstelle.

