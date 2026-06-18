Automechanika 2026: Bilstein setzt auf OE-Kompetenz und digitale Werkstattlösungen

Der Fahrwerksspezialist Bilstein präsentiert auf der diesjährigen Automechanika in Frankfurt (Halle 4, Stand C11) ein umfassendes Konzept für den freien Ersatzteilemarkt. Neben einem breiten Produktportfolio, das vom Serienersatz bis hin zu adaptiven und elektronischen Fahrwerksystemen reicht, stehen vor allem digitale Services und Effizienz im Werkstattalltag im Fokus.

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